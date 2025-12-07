انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.6 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.9 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.58 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و126.14 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.04 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.44 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و67.17 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 153.99 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و155.03 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.