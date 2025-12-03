تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.