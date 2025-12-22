إعلان

البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟

كتب : منال المصري

01:58 م 22/12/2025

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري وقف تحصيل الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة بالإضافة إلى استرداد كامل لقيمة القسط الأول (100% كاش باك).

ويحتاج البنك إلى بعض الأوراق للموافقة على القرض تضمن خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

وكذلك تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض، وصورة بطاقة الرقم القومي الساري.

تفاصيل القرض الشخصي في البنك الأهلي:

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 12 عاما.

سعر الفائدة: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء وتتباين من عميل إلى أخر حسب الوظيفة.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

البنك الأهلي المصري القروض الشخصية الدخل الشهرى

