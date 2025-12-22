تبحث بلتون القابضة تبحث الحصول على قرض مساند من المساهم الرئيسي بـ 300 مليون دولار في اجتماع الجمعية العادية غدا للتصويت على القرار.

وأوضحت بلتون في بيان له اليوم بالبورصة المصرية أن القرض سيكون بعائد متغير بسعر الفائدة المرجعي + 4% ويتم سداده بحد أقصي سنتين من تاريخ العقد، ويجوز تجديد القرض ومدته بموافقة الطرفين.

يجوز استخدام القرض مباشرة من الشركة القابضة أو تستخدمه الشركة القابضة في زيادة رأس مال أو تمويل أي من شركاتها التابعة في الداخل أو في الخارج، وفق البيان.

وقد تم تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منفرداً أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على عقد القرض المساند وطرق استخدامه وأي افصاحات متعلقة به.