تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.07 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و55.24 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك مصر: 55.1 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و55.26 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك القاهرة: 55.08 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و55.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 55.08 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و55.25 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.07 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و55.24 جنيه للبيع.