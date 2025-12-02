إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

11:36 ص 02/12/2025

سعر اليورو -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.07 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و55.24 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك مصر: 55.1 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و55.26 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك القاهرة: 55.08 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و55.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 55.08 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و55.25 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.07 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و55.24 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة بنك الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب
سعر الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر
توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة