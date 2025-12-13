كتبت- منال المصري؛

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" يعمل على دعم حركة التجارة المصرية مع الدول الأفريقية من خلال دعم التحالفات المختلفة.

وأوضح أن أفريكسيم قام على مدار عقود ماضية على دعم حركة التجارة بين الدول الأفريقية ودعم تمويل المشروعات التنموية والقطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم خلال وضع أفريكسيم بنك حجر الأساس الرسمي لمركز التجارة الأفريقي "AATC” والمركز الرئيسي بالقاهرة في مؤتمر صحفي اليوم بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري وعددا من مسؤولي البنك.

وأشار حسن عبد الله أن هذا المركز الأفريقي المقرر تدشينه في القاهرة يؤكد على العلاقة الوثيقة بين مصر وأفريكسيم بنك الذي قام بضخ ملايين الدولارات للاستثمار في هذا المبنى.

وأضاف أن اختيار أفريكسيم بنك العاصمة الإدارية لإنشاء مركز التجارة الأفريقي يعكس أمام العالم قوة البنية التحتية والاقتصاد المصري.

وأكد عبد الله أن هذا المشروع سيكون مركزا للابتكار ومساندة مجتمع الأعمال في اتخاذ القرار من خلال الدورات التدريبية والتمويلات.