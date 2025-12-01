تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 و10 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 1-12-2025، مقارنة ببداية التعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.