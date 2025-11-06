كتبت- منال المصري:

قفز إجمالي الودائع في بنوك مصر (باستثناء البنك المركزي المصري) بنحو 2.9 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي ليتخطى إجمالي الرصيد نحو 15 تريليون جنيه بزيادة 24% خلال عام.

وبحسب بيانات التقرير الشهري الصادر للمركزي المصري اليوم، فإن نمو إجمالي الودائع جاء بدعم زيادة الودائع غير الحكومية التي نمت بنحو 26% إلى نحو 11.99 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 بزيادة بنحو 2.53 تريليون جنيه خلال عام.

الودائع غير الحكومية تشمل قطاعي الأعمال العام والخاص والأفراد بالبنوك.

واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 60% من إجمالي ودائع بنوك مصر مسجلة نحو 8.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 26% خلال عام.

فيما سجلت الودائع غير الحكومية نحو 3 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 14% ما يعادل نحو 373 مليار جنيه خلال عام.