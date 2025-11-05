كتبت- آية محمد:



ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و20 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم





البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.36 جنيه للشراء، و47.46، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.



بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.



كريدي أجريكول: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.