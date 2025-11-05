إعلان

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:54 م 05/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و20 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.


أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.36 جنيه للشراء، و47.46، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه 10 بنوك نهاية تعاملات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة