تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:35 ص 30/11/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و11 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأحد 30-11-2025، مقارنة ببداية التعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

كريدي أجريكول: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك القاهرة

