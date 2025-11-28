إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

03:03 م 28/11/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك التجاري الدولي أسعار الصرف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حريق ضخم يلتهم ستوديو مصر بالمريوطية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
"لما جالي الدور عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)