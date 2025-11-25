الدولار يقود أسعار 6 عملات عربية للارتفاع خلال تعاملات اليوم

قاد سعر الدولار أسعار 6 عملات عربية للارتفاع مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.68 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.35 جنيه للشراء، و126.92 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.11 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.13 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 66.85 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و67.56 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 154.6 جنيه للشراء، بزيادة 55 قرشًا، و155.74 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا.