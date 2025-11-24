قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

قفز سعر الدولار مجددا مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 24-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.