ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و33 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.