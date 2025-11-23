ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و33 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.