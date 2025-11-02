إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:07 ص 02/11/2025

عملات عربية مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.53 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش.


سعر الدرهم الإماراتي: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


سعر الدينار البحرينى: 123.88 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و125.44 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.


سعر الريال القطري: 11.97 جنيه للشراء،بتراجع قرشين، و12.99 جنيه للبيع.


سعر الدينار الأردنى: 66.06 جنيه للشراء، و66.77 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.


سعر الدينار الكويتى: 153.21 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و154.25 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عملات عربية انخفاض أسعار 6 مقابل الجنيه تعاملات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"