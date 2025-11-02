انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.53 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش.



سعر الدرهم الإماراتي: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



سعر الدينار البحرينى: 123.88 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و125.44 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.



سعر الريال القطري: 11.97 جنيه للشراء،بتراجع قرشين، و12.99 جنيه للبيع.



سعر الدينار الأردنى: 66.06 جنيه للشراء، و66.77 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.



سعر الدينار الكويتى: 153.21 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و154.25 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.