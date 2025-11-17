إعلان

انخفاض 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:10 ص 17/11/2025

الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.43 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و124.98 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.93 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.92 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 65.83 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و66.55 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 152.53 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و153.7 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

