انخفاض 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:48 ص 16/11/2025

الدرهم الإماراتي

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.77 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و125.43 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال القطري: 11.96 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.01 جنيه للشراء، و66.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 152.88 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و154.15 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

