سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:07 ص 13/11/2025

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، خلال تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، بينما استقر في 4 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الريال السعودي بنك القاهرة

