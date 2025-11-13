إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:42 ص 13/11/2025

سعر صرف اليورو

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.64 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و54.9 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك مصر: 54.63 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و54.91 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.59 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.89 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.64 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و54.79 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.64 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و54.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه تعاملات اليوم 5 بنوك

