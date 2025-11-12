أعلنت مجموعة ستاندر بنك افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر رسميا اليوم بهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية والخليجية والعالمية.

وقال سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد بنك خلال مؤتمر صحفي اليوم إن اليوم نفتتح مكتبنا التمثيلي في مصر لدعم التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وأشار إلى أن المجموعة لديها علاقات دولية قوية مع الصين ودول الخليج لدعم التبادل التجاري مما يعزز التبادل التجاري مصر.

وأكد على زيادة التدفقات المالية لرؤوس الأموال التي تتم بوتيرة متزايدة في أفريقيا ومصر تحديدا.

وأشار تشابالالا إلى أن مصر تعد سوق واعد ولديها حجم تجارة مع دول جنوب الصحراء الافريقية بنحو 30 مليار دولار سنويا خلال 2023.

وجاء المؤتمر بحضور لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (CIB) والدكتور راسم زوق، الرئيس التنفيذي – دبي، مجموعة ستاندرد بنك، وهنا محرم، نائب الممثل الرئيسي، مكتب القاهرة، مجموعة ستاندرد بنك.