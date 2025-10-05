إعلان

بنك القاهرة يمدد اعتماد شهادة الأيزو في مجال الحوكمة المؤسسية للعام الثاني

كتب : منال المصري

02:22 م 05/10/2025

بنك القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن بنك القاهرة تمديد اعتماد شهادة الأيزو في مجال الحوكمة المؤسسية ISO 37000 للعام الثاني على التوالي، تتويجاً لجهوده المتواصلة في مواءمة أنظمته وإجراءاته مع المعايير الدولية المعتمدة.

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن تجديد حصولنا على هذه الشهادة الدولية للعام الثاني على التوالي يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في استراتيجية بنك القاهرة الراسخة بمجال الحوكمة المؤسسية، ويعكس التزام البنك المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الكفاءة والشفافية والتميز المؤسسي.

وأضاف أباظة أن هذا الإنجاز يعد نتاجاً للجهود المتواصلة في تطوير وتحديث أنظمة وإجراءات العمل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء ويعزز مكانة بنك القاهرة كأحد البنوك الرائدة محلياً وإقليمياً.

وأوضح أن نجاح البنك فى الحفاظ على الشهادة للعام الثاني على التوالي جاء بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين فرق العمل المختلفة، ما مكّن البنك من استيفاء كافة المتطلبات والإرشادات الدولية التي تفرضها المواصفات القياسية الخاصة بالشهادة.

ويواصل بنك القاهرة ترسيخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرفي المصري من خلال التوسع في تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة المؤسسية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك القاهرة شهادة الأيزو مجال الحوكمة المؤسسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل