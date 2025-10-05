أعلن بنك القاهرة تمديد اعتماد شهادة الأيزو في مجال الحوكمة المؤسسية ISO 37000 للعام الثاني على التوالي، تتويجاً لجهوده المتواصلة في مواءمة أنظمته وإجراءاته مع المعايير الدولية المعتمدة.

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن تجديد حصولنا على هذه الشهادة الدولية للعام الثاني على التوالي يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في استراتيجية بنك القاهرة الراسخة بمجال الحوكمة المؤسسية، ويعكس التزام البنك المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الكفاءة والشفافية والتميز المؤسسي.

وأضاف أباظة أن هذا الإنجاز يعد نتاجاً للجهود المتواصلة في تطوير وتحديث أنظمة وإجراءات العمل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء ويعزز مكانة بنك القاهرة كأحد البنوك الرائدة محلياً وإقليمياً.

وأوضح أن نجاح البنك فى الحفاظ على الشهادة للعام الثاني على التوالي جاء بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين فرق العمل المختلفة، ما مكّن البنك من استيفاء كافة المتطلبات والإرشادات الدولية التي تفرضها المواصفات القياسية الخاصة بالشهادة.

ويواصل بنك القاهرة ترسيخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرفي المصري من خلال التوسع في تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة المؤسسية.