انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أمنية عاصم

10:15 ص 05/10/2025

الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.68 جنيه للشراء ، و12.75 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.68 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.69 جنيه للشراء، ، و12.74 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

