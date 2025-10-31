إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

03:26 م 31/10/2025

الريال السعودي مقابل الجنيه

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة بنك الإسكندرية البنك التجاري الدولي

