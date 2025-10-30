إعلان

البنك الدولي يتوقع زيادة 42% في الطلب على الذهب خلال 2025

كتب : منال المصري

01:12 م 30/10/2025

البنك الدولي

حققت أسعار المعادن النفيسة مستويات قياسية- الذهب والفضة- في 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأصول التي تمثل الملاذ الآمن واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

ورجحت مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولي، أن يرتفع سعر الذهب، الذي يعتبره الكثيرون ملاذاً آمناً وسط فترات عدم اليقين الاقتصادي، بنسبة 42% هذا العام.


وأظهرت بيانات المجلس العالمي للذهب ارتفاع مشتريات البنوك المركزية 28% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 220 طنًا.

وأوضح المجلس العالمي للذهب في تقرير له منشور على موقعه الإلكتروني إن رغم ارتفاع وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب في الربع الثالث لكن تظل أبطأ منذ بداية العام وحتى تاريخه، والبالغة 634 طنًا، من 724 طنًا التي تم شراؤها في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

الذهب يعزز مكاسبه في 2026

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يواصل الذهب ارتفاعه في العام المقبل بنسبة إضافية قدرها 5%، ليصل إلى مستويات تقارب "ضعفي" متوسطها خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

أسعار قياسية للفضة

وتوقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الفضة متوسطاً سنوياً قياسياً هذا العام (2025) بزيادة قدرها 34%، تليها زيادة إضافية بنسبة 8% في عام 2026

البنك الدولي الذهب الذهب والفضة

