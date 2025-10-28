إعلان

فيتش تتوقع استقرار الدولار بين 49 و49.7 جنيه حتى يونيو 2027.. لماذا؟

كتب : منال المصري

12:32 م 28/10/2025

شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز

توقعت فيتش سوليوشنز استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الحالي والمقبل بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي.


ورجحت فيتش سوليوشنز في خدمتها البحثية "BMI" استقرار سعر صرف الجنيه عند 49 جنيها خلال العام المالي الحالي بنهاية يونيو 2026 و49.7 جنيه بالعام المالي المقبل- يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.


كان سعر صرف الجنيه ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل الدولار ليسجل 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.


وأشارت فيتش سوليوشنز في تقرير عن مصر إلى أن استمرار نمو السياحة والانتعاش القوي في تدفقات التحويلات المالية خلال عام 2025 سيقضي على بعض التحديات حتى عام 2026.

فيتش سوليوشنز الدولار استقرار سعر صرف

