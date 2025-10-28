إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم الثلاثاء

كتب : آية محمد

10:39 ص 28/10/2025

الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك مصر: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 12.61 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 5 بنوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail