

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.







سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم







البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.







بنك مصر: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.







بنك القاهرة: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.







بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.







البنك التجاري الدولي: 12.61 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.