أعلن البنك التجاري الدولي مصرCIB ، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، شراكته مع طلبات، المنصة التكنولوجية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماستركارد، العالمية العاملة في تقنيات الدفع، لإطلاق بطاقة ائتمان مشتركة جديدة مخصصة للجيل الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان البنك اليوم، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030.

وتوفر البطاقة الجديدة تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة، تجمع بين الراحة والأمان والمكافآت الحصرية بما يعكس التزام الأطراف الثلاثة بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في مصر.

تم تصميم بطاقة CIB talabat Mastercard لتلبية احتياجات العملاء الذين يعتمدون على الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية، خصوصًا في طلبات الطعام والبقالة عبر الإنترنت.



وتمنح البطاقة حامليها كاش باك على تطبيق طلبات شهريًا يصل إلى 1200 جنيه، بالإضافة إلى مكافأة ترحيبية لمرة واحدة تصل إلى 2000 جنيه، إلى جانب الإعفاء من رسوم التوصيل من متاجر مختارة، والحصول على خصومات حصرية داخل تطبيق طلبات.

كما تتيح البطاقة كاش باك بنسبة 1% على جميع المشتريات الأخرى خارج منظومة طلبات، فضلًا عن مزايا بطاقات ماستركارد البلاتينية التي توفر قيمة مضافة وتجربة استخدام مميزة.

قال "خالد الفُقش"، الرئيس المالي لشركة طلبات: إن شراكتنا مع CIB وماستركارد لإطلاق بطاقة الائتمان المشتركة لا تتيح لنا فقط تعزيز علاقتنا بعملائنا، بل تمنحنا أيضًا القدرة على تقديم قيمة تتجاوز تجربة الطلب اليومية، من خلال مكافآت ومزايا حقيقية على الإنفاق اليومي.

قال "ميتي جوني"، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ماستركارد إن شراكتنا مع CIB وطلبات تمثل نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يحقق فوائد ملموسة لحاملي البطاقات، ويُسهم في توسيع قاعدة مستخدمي المدفوعات الإلكترونية عبر حلول مبتكرة وآمنة.

وقال "رشوان حمادي"، الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، إن هذه الشراكة مع طلبات وماستركارد تعد خطوة مهمة تعيد تعريف مفهوم التجربة المصرفية من خلال منتج يدمج بين الراحة والمكافآت والابتكار في كل معاملة.

وأكد أن إطلاق هذه البطاقة يعد تأكيدًا على التزام البنك بدعم الشمول المالي وتقديم حلول مصرفية ذكية تلبي احتياجات الجيل الرقمي وتواكب أسلوب حياته المتطور، بما يرسخ مكانة CIB كأحد أبرز رواد الابتكار المصرفي في السوق المصري.

ويعكس هذا التعاون بين البنك التجاري الدولي مصر وطلبات وماستركارد التزامهم المشترك بالابتكار وتطوير منتجات مالية عصرية تعزز القيمة المقدّمة للعملاء، وتدعم التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في مصر من خلال حلول مرنة وآمنة وعملية.