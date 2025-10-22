تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، فيما استقر في 7 بنوك، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.49 جنيهًا للشراء، و47.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش.