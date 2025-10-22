إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:53 ص 22/10/2025

سعر صرف الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، فيما استقر في 7 بنوك، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.49 جنيهًا للشراء، و47.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار اليوم سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار في 10 بنوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يواصل خسائره اليوم بمصر ويهبط 75 جنيها في بداية التعاملات
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا
4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟ - (تقرير)