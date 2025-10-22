تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتب- أحمد الخطيب:
سعر صرف الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، فيما استقر في 7 بنوك، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.49 جنيهًا للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش.