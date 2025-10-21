المركزي يسحب 277 مليار جنيه من فائض السيولة في 18 بنكا اليوم

سحب البنك المركزي المصري 277.1 مليار جنيه من فائض السيولة في 18 بنكا في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بالسوق المفتوح اليوم.

بحسب بيانات البنك المركزي، سجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية 21.5%وهو سعر الائتمان والخصم لدى المركزي.



يستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر من 12% في أغسطس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بنوك مصر قللت من استثمار فائض السيولة لديها بالوديعة التابعة للبنك المركزي الذي تخطى ببعض المرات تريليون جنيه بعد أن تراجعت سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات في أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر الحالي.