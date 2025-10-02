انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.7 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13 جنيه للشراء، و 13.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.53 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و127.1 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.13 جنيه للشراء، و 13.14 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.95 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و67.62 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 156.12 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و156.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.