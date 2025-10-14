الدولار بـ47.67 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14-10-2025

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 14-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 14-10-2025 وهي كالآتي:

- ‏‎سعر الدولار: 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

- سعر اليورو الأوروبي: 55.13 جنيه للشراء، و55.55 جنيه للبيع.

- ‎سعر الجنيه الإسترليني: 63.47 جنيه للشراء. 63.84 جنيه للبيع.

‎- سعر الدينار الكويتي: 155.30 جنيه للشراء، و155.71 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للشراء، و12.73س جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و13.00 جنيه للبيع.

- سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع.