لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مذكرة بين المصرف المتحد والمعهد العالي للحاسبات والمعلومات بأكاديمية الشروق لتأهيل الشباب لسوق العمل

12:22 م الأربعاء 08 يناير 2025

المصرف المتحد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد والمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق عن توقيع مذكرة تعاون مشترك لتعزيز الشراكات الناجحة نحو تعزيز منظومة الشمول المالي وتاهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للانضمام إلى سوق العمل المحلي والإقليمي.

ووفق بيان البنك، قام محمد صلاح الدين السيد متولي عميد المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عبد النبي رئيس ادارة الشمول المالي وممثل عن المصرف المتحد بتوقيع بروتوكول التعاون.

وينص البروتوكول على إقامة سلسلة من الفعاليات وبرامج التدريب المتخصصة للاستفادة من خبرات المصرف المتحد العريضة في مجال نشر ثقافة الشمول المالي والادخار والتحول الرقمي، وذلك عن طريق تقديم حزم من المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المتميزة خصيصا للشباب. تشجيعا لهم لتبني ثقافة الادخار، وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري في نشر منظومة الشمول المالي تحقيقا لرؤية مصر 2023.

كذلك عقد وتنظيم سلسلة من البرنامج التدريبية والتي تتناول أساسيات الشمول المالي لجميع طلاب الاكاديمية وبالاخص لطلاب شعبة المحاسبة والمراجعة. بالإضافة إلى منح طلاب الاكاديمية 40 فرصة للتدريب الصيفي ضمن برنامج UB Transformer والذي ينظمه المصرف المتحد سنويا.

وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد إن هذا التعاون المثمر مع المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق - يمثل خطوة بناءة لتنمية ودعم مهارات طلاب الاكاديمية وتأهيلهم لسوق العمل وفقا للمعايير المطلوبة بما يتماشى مع رؤية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد صلاح الدين السيد متولي عميد المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق إن هذا البروتوكول سيعمل على تحقيق التأثير المتوقع والمخرجات المرجوة والتي تهدف إلى إعداد خريج متميز يمتلك المهارات والقدرات التي تمكنه من استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة متطلبات سوق العمل.

136d5433-4989-45fc-8a80-53bcd5b957f7

المصرف المتحد المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات سوق العمل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر