مذكرة بين المصرف المتحد والمعهد العالي للحاسبات والمعلومات بأكاديمية الشروق لتأهيل الشباب لسوق العمل

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد والمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق عن توقيع مذكرة تعاون مشترك لتعزيز الشراكات الناجحة نحو تعزيز منظومة الشمول المالي وتاهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للانضمام إلى سوق العمل المحلي والإقليمي.

ووفق بيان البنك، قام محمد صلاح الدين السيد متولي عميد المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عبد النبي رئيس ادارة الشمول المالي وممثل عن المصرف المتحد بتوقيع بروتوكول التعاون.

وينص البروتوكول على إقامة سلسلة من الفعاليات وبرامج التدريب المتخصصة للاستفادة من خبرات المصرف المتحد العريضة في مجال نشر ثقافة الشمول المالي والادخار والتحول الرقمي، وذلك عن طريق تقديم حزم من المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المتميزة خصيصا للشباب. تشجيعا لهم لتبني ثقافة الادخار، وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري في نشر منظومة الشمول المالي تحقيقا لرؤية مصر 2023.

كذلك عقد وتنظيم سلسلة من البرنامج التدريبية والتي تتناول أساسيات الشمول المالي لجميع طلاب الاكاديمية وبالاخص لطلاب شعبة المحاسبة والمراجعة. بالإضافة إلى منح طلاب الاكاديمية 40 فرصة للتدريب الصيفي ضمن برنامج UB Transformer والذي ينظمه المصرف المتحد سنويا.

وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد إن هذا التعاون المثمر مع المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق - يمثل خطوة بناءة لتنمية ودعم مهارات طلاب الاكاديمية وتأهيلهم لسوق العمل وفقا للمعايير المطلوبة بما يتماشى مع رؤية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد صلاح الدين السيد متولي عميد المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق إن هذا البروتوكول سيعمل على تحقيق التأثير المتوقع والمخرجات المرجوة والتي تهدف إلى إعداد خريج متميز يمتلك المهارات والقدرات التي تمكنه من استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة متطلبات سوق العمل.