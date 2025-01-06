يصل لـ27%.. بنكا الأهلي ومصر يواصلان طرح الشهادة مرتفعة العائد مع بدء الاستحقاق

كتبت- منال المصري:

يواصل بنكا الأهلي ومصر طرح الشهادة ذات أجل سنة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27% مع بدء أول استحقاق لها أمس الأحد، وفق ما قاله محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري لـ"مصراوي".

كان البنكان الحكوميان بدأ طرح الشهادة مرتفعة العائد في يناير من العام الماضي بسعر عائد 23% للعائد اليومي و23.5% للعائد ربع سنوي، و27% للعائد السنوي، مع استحقاق نظيرتها 22.5% و25%.

وجمعت الشهادة مرتفعة العائد نحو 1.3 تريليون جنيه على مدار عام من طرحها بالبنكين الأهلي ومصر.

كان للبنك الأهلي له الحصة الأكبر في حصيلة الاكتتاب بالشهادة بنحو 888 مليار جنيه، وفق ما قاله محمد الإتربي في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأضاف أن البنك يواصل طرح الشهادة مرتفعة الآن حتى الآن ولا يوجد توقيت محدد لوقف العمل بها.

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