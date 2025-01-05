في 9 بنوك .. سعر الدولار يتراجع بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين 6 قروش لـ 13 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك، بينما استقر في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.66 جنيه للشراء، 50.76 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.66 جنيه للشراء، و 50.76 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.66 جنيه للشراء، و 50.76 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.61 جنيه للشراء، و 50.71 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.61 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.72 جنيه للشراء ، و 50.82 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

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