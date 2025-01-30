ارتفع ببنكين.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار قرشا، في بنكين ببداية تعاملات اليوم الخميس بينما استقر في 7 بنوك، فيما تراجع في بنك كريدي اجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.2 جنيه للشراء، و 50.3 جنيه للبيع بزيادة قرش.