ارتفع ببنكين.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار قرشا، في بنكين ببداية تعاملات اليوم الخميس بينما استقر في 7 بنوك، فيما تراجع في بنك كريدي اجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.2 جنيه للشراء، و 50.3 جنيه للبيع بزيادة قرش.
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