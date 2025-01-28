سعر الدولار اليوم يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرشين و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 9 بنوك، بينما استقر في بنك الإسكندرية، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.22 جنيه للشراء، و 50.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.14 جنيه للشراء، و 50.24 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.17 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و50.32 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.