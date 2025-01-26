بنك التنمية الصناعية ينتهي من تأسيس وتشغيل مركز البيانات البديل في برج العرب

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التنمية الصناعية عن إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب بمقر مملوك بالكامل للبنك وفقًا لأحدث المعايير الدولية في التصميم والبناء وتخطيط المساحات والأمن المادي والمرافق والصيانة وكافة المعايير التشغيلية لمراكز البيانات وذلك لأول مرة في تاريخ البنك منذ إنشائه 1947 .

ويأتي هذا وفق بيان البنك اليوم، استمراراً لجهوده في تطوير وتحديث بنيته التحتية التكنولوجية وتدعيما لخطته الاستراتيجية في استكمال برنامج التحول الرقمي وتقديم خدمات مميزة لعملائه وتأكيد استقرار وضمان استمرارية الأعمال وكافة خدمات البنك بشكل آمن ودائم.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من أهم مشروعات الخطة الاستراتيجية لبناء بيئة تكنولوجية حديثة لتدعيم خدماته المصرفية والرقمية، حيث يهدف البنك إلى تأمين البيانات وضمان استمرارية الأعمال مما يعزز مكانة البنك في دعم الابتكار المصرفي والتحول الرقمي.

وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في إنشاء مراكز البيانات، الاستشارات الهندسية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وحقق أفضل النتائج وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

ويستهدف المشروع تعزيز استمرارية الأعمال، وحماية البيانات، وتمكين التحول الرقمي.

وقال حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن "إطلاق مركز البيانات البديل في برج العرب يمثل نقلة نوعية في استراتيجية بنك التنمية الصناعية، ويعكس التزامنا الراسخ بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز استمرارية الأعمال وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمكاتب الاستشارية المتخصصة وطبقا للمعايير الدولية TIA & Uptime Institute فى إنشاء وتصميم وتشغيل مراكز البيانات.

وأضاف رفاعي إن إنشاء منصة تكنولوجية متطورة تُتيح لنا تمكين عملائنا للحصول على خدمات مصرفية آمنة وبشكل مستمر وسريع ودون أعطال، ويعتبر هذا المشروع ليس مجرد استثمار في التكنولوجيا، بل هو خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة عملائنا وتلبية تطلعاتهم، مع دعم النمو الاقتصادي المصري وتأكيد دورنا كقوة دافعة للتطوير والابتكار في القطاع المصرفي.