بنوك ترفع سعر الشراء.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

لجأت بنوك إلى رفع سعر شراء الريال السعودي مؤخرا بعد زيادة المعروض من العملة السعودية، وتراجع الطلب.

ويقدم مصراوي سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء ، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء بزيادة قرشًا ، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.42 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

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