بنوك ترفع سعر الشراء.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
لجأت بنوك إلى رفع سعر شراء الريال السعودي مؤخرا بعد زيادة المعروض من العملة السعودية، وتراجع الطلب.
ويقدم مصراوي سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء ، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء بزيادة قرشًا ، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.42 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
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