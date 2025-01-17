حتى 23 قرشا.. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بين 13 قرشًا و23 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.36 جنيه للشراء، و 50.46 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.33 جنيه للشراء، و 50.43 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.35 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.31 جنيه للشراء و 50.41 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.38 جنيه للشراء، و 50.48 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.3 جنيه للشراء ، و 50.4 جنيه للبيع بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.41 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

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