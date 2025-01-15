ارتفع في بنكين..سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.41 جنيه للشراء ، و50.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
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