سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- أية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

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