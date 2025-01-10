سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك
كتبت- أية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
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