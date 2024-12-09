سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر صرف الدولار ببداية تعاملات اليوم الاثنين، في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء ، و50.27 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.18 جنيه للشراء ، و50.28 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.2 جنيه للشراء ، و50.3 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء ، و50.28 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.2 جنيه للشراء، و 50.3 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.21 جنيه للشراء ، و50.3 جنيه للبيع.