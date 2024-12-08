البنك الأهلي يوضح حقيقة إصدار شهادة بسعر عائد 30%

كتبت- منال المصري:

أكد البنك الاهلي المصري عدم إصدار شهادات ادخار جديدة بسعر عائد 30%، وفق ما تداولته بعض رواد مواقع السوشيال ميديا.

وأوضح البنك أن الشهادة 30% لدى البنك الأهلي هي الشهادة البلاتينية ذات العائد التدرج السنوي بسعر العائد 30% للسنة الأولي، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة.

من يناير 2024 يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهادة بلاتينية أجل عام للعائد الثابت بسعر فائدة 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف العائد بنهاية المدة.