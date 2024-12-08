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البنك الأهلي يوضح حقيقة إصدار شهادة بسعر عائد 30%

03:09 م الأحد 08 ديسمبر 2024

البنك الأهلي يوضح حقيقة إصدار شهادة بسعر عائد 30%

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كتبت- منال المصري:

أكد البنك الاهلي المصري عدم إصدار شهادات ادخار جديدة بسعر عائد 30%، وفق ما تداولته بعض رواد مواقع السوشيال ميديا.

وأوضح البنك أن الشهادة 30% لدى البنك الأهلي هي الشهادة البلاتينية ذات العائد التدرج السنوي بسعر العائد 30% للسنة الأولي، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة.

من يناير 2024 يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهادة بلاتينية أجل عام للعائد الثابت بسعر فائدة 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف العائد بنهاية المدة.

البنك الاهلي المصري شهادات ادخار
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