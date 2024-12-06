وصل لمستوى قياسي.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- آية محمد :

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بنهاية تعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس قبل الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.22 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش و 13.27 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 13.22 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.25 جنيه للشراء، و 13.28 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.22 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و 13.27 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.