سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 8 و14 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في 10 بنوك ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.76 جنيه للشراء ، و49.86 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.77 جنيه للشراء ، و49.87 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.79 جنيه للشراء ، و49.89 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.77 جنيه للشراء ، و49.87 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.81 جنيه للشراء ، و49.9 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.









