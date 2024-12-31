ارتفع في الأهلي.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي والقاهرة ، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في بنكي الإسكندرية ومصرف أبوظبي الاسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.8 جنيه للشراء و 50.9 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.81 جنيه للشراء، و 50.91 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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