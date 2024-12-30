انخفاض الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الاثنين بالبنك الأهلي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.10 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و 165.18 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.49 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء ، و 13.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.35 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و 135.14 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.89 جنيه للشراء ، و 13.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 71.12 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 71.81 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

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