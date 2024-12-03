رسميا.. تغطية الطرح العام للمصرف المتحد 59 مرة مع إغلاق الاكتتاب اليوم

كتبت- منال المصري:

أعلنت إدارة البورصة المصرية تغطية الطرح العام للمصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري- 59 مرة تقريبا مع إغلاق باب الاكتتاب اليوم.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت عدد 974,292,740 مليون سهم وبالتالي فقد تم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريباً.

كان المصرف المتحد حدد طرح نسبة 30% من إجمالي رأس المال في البورصة المصرية بواقع 330 مليون سهم عاديا، تتوزع بين 95% من إجمالي الأسهم للطرح الخاص و5% للطرح العام.

وبذلك يكون المصرف المتحد جمع نحو 4.6 مليار جنيه من طرح 30% من إجمالي أسمهمه للاكتتاب في البورصة المصرية.

كان المصرف المتحد حدد السهر النهائي لسهم المصرف المتحد عند 13.85 جنيه بعد إغلاق الاكتتاب في الطرح الخاص، وفق بيان له في وقت سابق.

وفق بيان للمصرف في وقت سابق، فإنه تم تغطية شريحة الطرح الخاص والبالغ عددها 313.500 مليون سهم بعدد 6 مرات وذلك من المؤسسات المالية والجهات والمستثمرين الأفراد ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

والمصرف المتحد المدرج في برنامج الطروحات الحكومية يسعى البنك المركزي للتخارج منه وبيعه إلى مستثمر أو الطرح في البورصة للتوافق مع القانون الذي ينص على عدم امتلاك المركزي أي بنك بصفته الرقيب على كل البنوك.

وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح، ويقوم مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية - مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة واالستشارات القانونية - بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.