سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك اليوم الخميس
كتبت- أمنية عاصم:
انخفاض سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الاربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.
بنك مصر: 13.50 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء ، و 13.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.53 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و13.57 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك القاهرة: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
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