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سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك اليوم الخميس

09:54 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الاربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك مصر: 13.50 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء ، و 13.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.53 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و13.57 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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