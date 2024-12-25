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تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:27 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك بقيمة بين قرش و 25 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في 3 بنوك، فيما استقر في 3 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.84 جنيه للشراء، 50.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشا للشراء والبيع.

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